Трамп заявил о планах принять на своей вилле Си Цзиньпина

"Предполагая, что обе стороны будут продвигаться дальше (в переговорах), мы будем планировать саммит президента Си и меня в Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение. Очень хороший уикенд для США и Китая!", — написал он в воскресенье в своем Twitter.

Сроки этой встречи Трамп не обозначил.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что очередная встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может пройти в резиденции американского президента Мар-а-Лаго на юге Флориды. По информации собеседников издания, советники Трампа неформально обсуждают Мар-а-Лаго как возможное место для саммита, результатом которого может стать завершение торговой войны между США и Китаем. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин тогда не подтвердила эти сообщения.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.