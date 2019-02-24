Помпео не исключил проведения военной операции в Венесуэле

"Все варианты рассматриваются. Мы собираемся делать необходимые вещи для того, чтобы гарантировать, что народ Венесуэлы может выражать свое мнение, и демократия воцарится, и делать то, что необходимо для светлого будущего венесуэльцев", — заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности военной операции в Венесуэле.

По его словам, США уже принимают действия для помощи Венесуэле и продолжат это делать.

Это (Мадуро — ред.) самый худший из самых ужасных тиранов, и я думаю, что венесуэльский народ это видит.

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерено было принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее напомнила, что в рамках международного гуманитарного права гумпомощь предоставляется в случае природных катастроф, вооруженных конфликтов, войны. По ее словам, утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу, однако народ этого сделать не позволит.

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.