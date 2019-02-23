Как владелец команды НФЛ и близкий друг Трампа оказался в центре сексуального скандала

Владелец команды НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт проходит подозреваемым по делу о склонении к проституции. Как сообщили в полиции, миллиардер оплачивал секс-услуги в одном из спа-центров во Флориде, сотрудницы которого находились в сексуальном рабстве. Предполагается, что ордер на арест бизнесмена будет выдан на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлён обвинениями в адрес Крафта.

Владелец команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт подозревается в двух эпизодах склонения к проституции, имевших место в спа-салонах Флориды. Об этом сообщили в местной полиции. Сам бизнесмен не признаёт свою вину.

«Категорически отрицаем причастность господина Крафта к какой-либо незаконной деятельности. На данный момент мы воздержимся от дальнейших комментариев», — заявили представители функционера.

Выдвинутые обвинения стали результатом масштабной шестимесячной операции. Её целью было раскрытие таких правонарушений, как торговля людьми, рэкет, отмывание денег, а также проституция, запрещённая законами штата. В качестве улик послужили записи видеокамер, а также показания потерпевших. Как сообщили в полиции, сотрудницы спа-центра, который посещал Крафт, находились в сексуальном рабстве.

Ордер на арест миллиардера будет выдан на следующей неделе. По мнению адвоката Дэвида Вайнштейна, наказание Крафта будет заключаться в 100 часах общественных работ, а также в посещении специальных лекций.

Однако санкции в отношении миллиардера могут последовать со стороны не только государства, но и НФЛ, комиссионер который Роджер Гуделл резко выступает против любых действий, порочащих репутацию организации. Её представители уже сообщили, что пристально следят за развитием событий.

В том случае, если вина бизнесмена будет доказана, его могут вынудить заплатить крупный денежный штраф. Также ему грозит временный запрет на посещение игр.

«Традиционно к владельцам клубов, а также руководителям лиги применяются самые высокие требования, а значит и следуют более строгие дисциплинарные наказания», — говорится в регламенте НФЛ.

На сторону функционера встал одна из легенд команды Девин Маккорти отметил, что хорошо знаком с Крафтом и призвал не делать поспешных выводов из сведений, которых на данный момент недостаточно, чтобы объективно оценить ситуацию.

«Для меня Роберт всегда был замечательным человеком, на которого можно положиться. Он лично приходил в раздевалку и готов был общаться со всеми ребятами. Мне повезло выстроить с ним такие отношения. Но сейчас необходимо дождаться развития событий», — цитирует футболиста NESN.

Крафт имеет близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства также незамедлительно отреагировал на новости о подозрениях в отношении бизнесмена.

«Это очень грустно. Я очень удивлён», — цитирует Трампа Associated Press.

При это по сообщению американских СМИ, в ближайшем будущем станут известны новые и другие подробности дела, а также будут раскрыты новые имена обвиняемых. По словам журналиста ESPN Адама Шефтера, Крафт — далеко не единственная публичная личность, замешанная в скандале.

Состояние бизнесмена насчитывает более $6 млрд, а его многочисленные инвестиции делают его одним из самых влиятельных людей в американском спорте. Помимо «Нью-Ингленд Пэтриотс», он является владельцем команды Высшей футбольной лиги США (MLS) «Нью-Ингленд Революшн». Кроме того, Крафт является почётным председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в Канаде, США и Мексике, а также имеет долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).