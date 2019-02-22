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У Трампа нашли «пробел в знаниях» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал американские компании быстрее проводить внедрение технологий 5G и 6G. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Я хочу чтобы США выиграли это соревнование, при этом не отказываясь от более продвинутых технологий. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы делаем, особенно когда это касается увлекательного мира технологий!» — написал Трамп.
По словам главы государства, эти технологии намного мощнее, быстрее и продуманнее существующих стандартов связи.
Пользователи социальной сети обвинили президента в непонимании работы технологий.
«Внедрение 6G невозможно раньше нескольких десятилетий. Этот твит показывает пробел в знаниях о мобильной связи», — заявил юзер @krassenstein. «Еще мы хотим машины времени и роботов, которые будут везде нас возить и заниматься работой по дому! Компании, которые не предоставят это, останутся позади!» — поиронизировал пользователь Pat @wokepat.
Как отмечает The Independent, призыв Трампа может быть связан с заявлением министра транспорта Финляндии Анне Бернер, которая анонсировала, что Хельсинки планируют стать первооткрывателем как в использовании, так и в разработке сети 5G. Кроме того, американский лидер опасается того, что Китай освоит технологию раньше США, пишет The Verge.
21 февраля президент России Владимир Путин поручил начать эксплуатацию систем связи пятого поколения в течение ближайших нескольких лет, сообщал ТАСС.
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Комментарии
США , В мире , ДОНАЛЬД ТРАМП , ВЛАДИМИР ПУТИН , The Independent , ИТАР-ТАСС
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