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Американскую жену боевика ДАИШ не пустили в США 

Российская Газета 51 минуту назад
Гражданку США Ходу Мутану, которая четыре года являлась женой боевика ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») не пустили на родину. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Twitter, что это произошло согласно его распоряжению.
По словам Трампа, у 24-летней Мутаны нет никаких юридических оснований для возвращения в США — ни гражданства, ни визы, ни действительного паспорта. Между тем представитель госдепартамента Роберт Палладино отмечал, что американка должна быть возвращена домой.
В настоящее время женщина вместе с полуторагодовалым сыном находится в курдском лагере беженцев в Сирии. По ее словам, она сбежала от боевиков.
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