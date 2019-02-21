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Лейтенант Береговой охраны США арестован по подозрению в подготовке теракта 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
Фото: EPA
Лейтенант Береговой охраны США, проходивший службу в штабе в Вашингтоне, арестован по подозрению в подготовке теракта, жертвами которого могли стать политики и журналисты. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.
По ее данным, в доме у 49-летнего Кристофера Пола Хессона обнаружены 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Он планировал нападения на политиков, журналистов и гражданских лиц, отмечала телекомпания, ссылаясь на документы, направленные в федеральный суд в штате Мэриленд.
"Подозреваемый планировал убийства гражданских лиц в масштабах, редко когда случавшихся в истории США", — привела телекомпания выдержку из поданных в суд документов.
По данным телекомпании, лейтенанта Хессона толкнул на подготовку преступления пример норвежского экстремиста правого толка Андерса Брейвика, совершившего теракт в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого были убиты 77 человек.
По данным журнала Newsweek, прокуратура Мэриленда предъявила Хэссону обвинения в хранении наркотиков и оружия. В частности, журнал ссылается на то, что еще в июне 2017 года Хэссон составил документ, в котором якобы заявлял о стремлении "совершить нападения с применением биологического оружия", а также составил перечень членов Демократической партии США, общественных деятелей и журналистов.
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Комментарии
США , Криминал , Происшествия , Демократическая партия США
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