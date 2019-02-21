Лейтенант Береговой охраны США арестован по подозрению в подготовке теракта

Лейтенант Береговой охраны США , проходивший службу в штабе в Вашингтоне, арестован по подозрению в подготовке теракта, жертвами которого могли стать политики и журналисты. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее данным, в доме у 49-летнего Кристофера Пола Хессона обнаружены 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов. Он планировал нападения на политиков, журналистов и гражданских лиц, отмечала телекомпания, ссылаясь на документы, направленные в федеральный суд в штате Мэриленд.

"Подозреваемый планировал убийства гражданских лиц в масштабах, редко когда случавшихся в истории США", — привела телекомпания выдержку из поданных в суд документов.

По данным телекомпании, лейтенанта Хессона толкнул на подготовку преступления пример норвежского экстремиста правого толка Андерса Брейвика, совершившего теракт в Норвегии в июле 2011 года, в результате которого были убиты 77 человек.