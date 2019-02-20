Заявление Багдада, что США будут выводить войска из Сирии через Ирак — это хитрый ход Пентагона по стратегии "уходя, остаться". Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Контингент войск США в Сирии — всего две тысячи человек, их в принципе можно было вывезти за неделю прямыми рейсами на родину. И то, что уходить они все же будут через Ирак, можно связать с двумя причинами. Первая — безопасность, вторая — уловка с символическим названием "уходя, оставаться". Вашингтон обещал вывести солдат из Сирии, но это не означает, что они вернутся домой. Очевидно, что как минимум часть контингента и боевую технику планируется оставить в Ираке.
Нужно это сразу по нескольким причинам. Стоит вспомнить, что Штаты заявили о выводе войск с сирийской территории, но при этом заявили: авиаудары коалиции по территории Сирии продолжатся. Очевидно, что находящийся в Ираке контингент может понадобиться для оказания наземной поддержки бомбардировщикам США. Есть и другие операции, которые американцы вряд ли свернут в приграничье с Ираком", — отмечает американист.
Советник премьер-министра Ирака, глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа рассказал в интервью РИА "Новости", что Багдад и Вашингтон достигли соглашения — вывод войск США из Сирии будет осуществлен через территорию Ирака. Он уточнил: США заверили, что уход из Сирии должен быть окончен после окончания их операции в районе Восточного Евфрата, но не позже 1 апреля.
"Войска пройдут через иракскую территорию. Конечно, есть соглашение между Ираком и США, нашим другом и союзником, что они будут уходить из Сирии скоро и через иракскую территорию с разрешения иракских властей", — заявил Мостафа.
"Зачем нужно размещать дополнительные войска в Ираке вместе с бронетехникой? Тут нужно вспомнить, как хитро расположена американская база Ат-Танф на границе Ирака и Сирии. Этот объект защищается дружественным Штатам Ираком и готов действовать в Сирии. Контингент и техника, очевидно, выводятся таким образом, чтобы при необходимости можно было быстро их вернуть.
Не стоит забывать, что СЩА в Сирии разворачивали деятельность сразу по многим направлениям. Среди них поддержка лояльных курдских отрядов, которых в интересах Вашингтона можно продолжать использовать на Ближнем Востоке. Им в любой момент может потребоваться поддержка техникой, инструкторами, припасами или солдатами. Разумеется, неофициальная. Можно вспомнить и о регулярных постановочных акциях по применению химоружия в Сирии, на основании чего Дамаск становился мишенью для обвинений. Солдаты армии США в любой момент могут быть направлены на помощь в обеспечении новых провокаций. Опять же инкогнито", — подчеркивает аналитик.
Мнимый уход
С середины декабря, когда президент Дональд Трамп сообщил твитом о намерениях вывести американский контингент из Сирии, ни в Пентагоне, ни в Белом доме не озвучили планов на этот процесс. Сам Трамп анонсировал, что военные уйдут за два месяца, но впоследствии разные чиновники в Штатах меняли этот срок — от полугода до нескольких лет. Американские телеканалы со ссылкой на секретные источники заявляют, что вывоз военного оборудования уже начался, но какая техника перебазируется, из каких районов — не уточняется.
Со временем заявления из Вашингтона о выводе войск за границы Сирии становятся все более размытыми. Если изначально Трамп говорил об уходе как о вопросе решенном, то его советник по нацбезопасности Джон Болтон в январе уже намекал: контингент останется в Сирии, пока он там будет нужен. Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри недавно заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы сирийское правительство возвращало себе контроль над северо-востоком страны.
"Мало кто всерьез допускает, что США намерены полностью уйти из Сирии, выпустив страну из зоны своего влияния. Отсюда сразу несколько вариантов, как Штаты могут обеспечить свое присутствие. К примеру, с помощью частных военных организаций — наемных по контракту, которые официально военнослужащими США не являются, но выполнять определенные военные заказы вполне могут.
Есть вероятность, что США оставят в Сирии или в иракском приграничье несколько спецподразделений быстрого развертывания, которые при необходимости смогут быстро подтягиваться на помощь тем же курдским формированиям. Это будут разведывательно-диверсионные подразделения, которым ничего в Ираке грозить не будет, а мобильность позволит действовать и на сирийской территории.
В США до сих пор идет борьба — на Капитолийском холме все еще хватает противников вывода войск из Сирии. И именно из-за отсутствия единой позиции максимально уход затягивается. А вся стратегия строится вокруг того, чтобы при изменении ситуации войска могли быстро вернуть обратно или, по крайней мере, задействовать. Стратегия "уходя, остаться" для этого оптимальна", — заключает Владимир Васильев.