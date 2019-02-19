В США взбунтовались против Трампа

На Трампа подали в суд 16 штатов США

16 американских штатов подали в суд на администрации президента США Дональда Трампа . Причиной для исков стала декларация о введении режима чрезвычайного положения, которую Трамп решил использовать, чтобы получить $8 млрд на строительство заградительных сооружений на границе с Мексикой . Обратившиеся в суд считают, что президент не вправе перенаправлять денежные средства на возведение стены.

Власти 16 американских штатов США обратились в окружной суд Сан-Франциско с иском к президенту США Дональду Трампу. Причиной стало решение главы Белого дома ввести режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой, благодаря которому глава Белого дома получит нужную сумму для строительства стены на южной границе страны.

Представители 16 штатов посчитали, что президент действует незаконно. В иске указано, что Трамп «под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил в стране режим ЧП, чтобы перенаправить федеральные средства, выделенные на пресечение незаконного оборота наркотиков, военное строительство и правоприменительные инициативы, на строительство стены». Подобными действиями истцы намерены защитить своих жителей, природные ресурсы, а также экономические интересы.

Стоит отметить, что, в основном, это штаты, находящиеся под контролем демократов. С инициативой судебного разбирательства выступили представители Калифорнии, Нью-Йорка

К ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

15 февраля, в пятницу, Трамп, как и обещал, заявил о введении режима ЧП, несмотря на то что за день до этого обе палаты конгресса, наконец, одобрили бюджет страны до конца финансового года. Однако он предусматривает всего $1,4 млрд на строительство стены, что не устроило президента.

В своем выступлении перед прессой в пятницу глава Белого дома заявил, что готов к искам, которые, скорее всего, последуют за этим решением. Иск от представителей 16 штатов стал не первым для президента. 16 февраля одна из компаний по защите прав потребителей подала заявление в суд с просьбой оспорить действия президента. Истцами выступили трое землевладельцев, парк и общество защиты природы, которые могут пострадать от строительства стены на их территориях.

Кроме того, в тот же день, когда Трамп объявил о введении режима ЧП, представители палаты представителей США (здесь большинство у демократов) заявили о начале расследования законности действий президента.

«Мы считаем, что ваша декларация о введении режима чрезвычайного положения представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения власти и вашими собственными обязанностями согласно нашей конституции. Конституция наделяет конгресс «властью кошелька» и однозначно говорит, что «нельзя выдавать деньги из казначейства иным образом, кроме как по установленным законом назначениям», — сообщается в заявлении конгрессменов.

15 февраля правозащитные группы в США подали иск против администрации американского лидера Дональда Трампа в связи с его политикой в отношении мигрантов. Правозащитники сочли нарушением тот факт, что часть мигрантов родом не из Мексики, которые прибывают в США через южную границу страны, отправляют обратно в Мексику на время рассмотрения их запроса на получение убежища в Соединенных Штатах.

В поданном в Окружной суд США в Калифорнии иске говорится, что политика американской администрации подвергает опасности лиц, ищущих убежища, а также нарушает их право на защиту, на которую они имеют право в соответствии с американским и международным правом.

Информация о судебных исках сопровождается новостями в прессе о мигрантах. Так, например, CNN сегодня сообщил о смерти 45-летнего мексиканца, который был задержан после незаконного пересечения границы.

Работа американского правительства была частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. «Шатдаун» продлился до 27 января и стал самым продолжительным за всю историю США. Примерно четверть федеральных ведомств страны больше месяца работали по сокращенному графику, около 800 тыс. американских госслужащих остались без жалования.

Рекордный «шатдаун» негативно отразился на функционировании научных организаций и проведении исследований, финансируемых государством.

К слову, решение Трампа подверглось жесткой критике не только со стороны демократов. Внутри Республиканской партии также нет единства относительно режима чрезвычайного положения, пусть даже на ограниченной территории Соединенных Штатов.