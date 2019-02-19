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Берни Сандерс вновь будет бороться за пост президента США в 2020 году 

РИА Новости + ещё 7 18 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Американский сенатор-демократ Берни Сандерс заявил, что вновь будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.
"Я хочу, чтобы жители Вермонта узнали об этом первыми", — заявил Сандерс в эфире Общественного радио штата Вермонт (VPR), который он представляет в сенате.
"Во время кампании 2016 года мы начали политическую революцию, наступило время для дальнейшего развития революции", — добавил политик.
Ранее Сандерс заявлял, что примет решение об участии в выборах лишь в случае, если будет уверен в том, что будет «лучшим кандидатом», который сможет одолеть Дональда Трампа.
Сандерс в 2016 году баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах. Социологические опросы показывали, что Сандерс был более популярен, чем Трамп. Но, как выяснилось, руководство Демократической партии США изначально подыгрывало Клинтон в ущерб Сандерсу. Скандал закончился отставкой руководства партии.
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США , В мире , Конфликты , ХИЛЛАРИ КЛИНТОН , ДОНАЛЬД ТРАМП , Берни Сандерс , Демократическая партия США , РИА Новости , Москва
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