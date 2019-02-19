Берни Сандерс вновь будет бороться за пост президента США в 2020 году

"Я хочу, чтобы жители Вермонта узнали об этом первыми", — заявил Сандерс в эфире Общественного радио штата Вермонт (VPR), который он представляет в сенате.

"Во время кампании 2016 года мы начали политическую революцию, наступило время для дальнейшего развития революции", — добавил политик.

Ранее Сандерс заявлял, что примет решение об участии в выборах лишь в случае, если будет уверен в том, что будет «лучшим кандидатом», который сможет одолеть Дональда Трампа