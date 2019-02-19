Армия США объявила войну русскому чертополоху

Армия США объявила тендер на уничтожение русского чертополоха, захватившего почти 1 тыс. га возле базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Сорняк, известный также как перекати-поле, легко воспламеняется и может вызывать стихийные пожары, перемещаясь с помощью ветра на огромные расстояния. Это растение попало в Америку в середине XIX века из России вместе с партией льна и стало символом Дикого Запада.

Русский чертополох угрожает армии США — корпус инженеров, дислоцированный в Сиэтле , объявил конкурс на уничтожение сорняка. Тендер был опубликован на официальном сайте госзакупок американского правительства в начале февраля, передает РИА «Новости»

Победителю конкурса предстоит в течение одного сезона уничтожить не только русский чертополох, но и расторопшу обыкновенную в районе объединенной базы Военно-воздушных сил и армии США Льюис-Маккорд в штате Вашингтон на северо-западе страны. Сорняки захватили участок площадью в 1 тыс. га. Русский чертополох (лат. Kali tragus), известный также как перекати-поле, сворачивается в форме шара и переносится ветром на большие расстояния. Это растение легко воспламеняется и способно вызывать масштабные стихийные пожары.

Перекати-поле появилось в Соединенных Штатах в начале 1870-х годов — растение прибыло вместе с партией льна из Российской империи, поставленной в Южную Дакоту. Вскоре ветер разнес семена перекати-поле по всем штатам, особенно — по засушливым территориям фронтира. Русский чертополох стал одним из наиболее ярких символов Дикого Запада, прославленных голливудским кинематографом.

Американские фермеры до сих пор сражаются с сорняком, но русский чертополох крайне устойчив и постоянно возвращается. Иногда жители домов, расположенных на открытой местности, не могут открыть двери из-за завалов перекати-поля.

При этом в условиях контракта на уничтожение сорняков значится не только русский чертополох, на который обратили внимание российские СМИ.

Подрядчику предстоит избавиться от зарослей кохии, василька раскидистого, костра кровельного, линарии далматинской (с желтыми цветками), фиолетовой Плакун-травы, колючего бодяка, розового осота и лоха узколистного, известного также как «русская олива».

Эти растения создают красивый ландшафт, но при возгорании могут вызывать разрушительные пожары. Так, в штате Вашингтон в 2015 году огнем были охвачены более 250 га земли, около 200 строений сгорели. Американские пожарные работали вместе с канадскими специалистами, прибывшими на помощь — всего было задействовано около 1250 человек.

Трое пожарных погибли, четверо получили ранения. В тушении пожаров принимали участие и добровольцы из простых граждан.

В 2018 году пожары стали страшнее на несколько порядков — в штате Вашингтон горели 4,5 тыс. га. Спасатели срочно эвакуировали 300 жителей небольшого городка Вишрам. Пламя слишком близко подошло к их домам. Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра.

В августе президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Федеральные власти направили средства из казны США на помощь графствам штата, пострадавшим от стихии.

В Калифорнии пожары охватили более 114 тыс. га, стерев с лица земли более 500 зданий, в том числе — жилых домов. Около 37 тыс. калифорнийцев были эвакуированы. В ноябре 2018 года в лесных пожарах в Калифорнии погибли 83 человека, эвакуированы были порядка 250 тыс. местных жителей. Число пострадавших от вредных испарений достигает нескольких тысяч. Без вести пропало более 600 человек.

Трамп обвинил в пожарах власти штата, которые, по его словам, «плохо управляют лесным хозяйством».

При этом жители округа Бьютт в штате Калифорния пожаловались газете The New York Times , что они не были вовремя оповещены о лесных пожарах. Очевидцы рассказали изданию, что они узнали о разрушительных пожарах от своих родственников и знакомых. Только некоторые из них заявили, что к ним дозвонились диспетчеры экстренных служб США.

Ноябрьские пожары в Калифорнии охватили порядка 50 тыс. гектар — это сравнимо с площадью Москвы. Некоторые люди гибли прямо в своих автомобилях, сгорая заживо в попытке выбраться из огненных мешков.

На западном побережье США сезон лесных пожаров продолжается с лета до осени, но теперь такой риск имеет место всегда из-за низкой влажности, теплых ветров и иссушенной почвы. Расследование причин разрушительного пожара продолжается, по одной из версий огонь мог вспыхнуть из-за неисправной линии электропередач.