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Американцы считают правительство самой главной проблемой США 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Jim Lo Scalzo/EPA-EFE  Москва, 18 февраля — «Вести. Экономика». По оценкам исследовательской компании Gallup, доля американцев, считающих неэффективное руководство в лице администрации Белого дома, Конгресса США и политиков в целом, выросла до абсолютного рекорда.
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией в США с 1 по 10 февраля 2019 г (pdf).
В качестве основной проблемы экономического характера 12% опрошенных назвали бюджет дефицита/госдолг США. Среди проблем не-экономического характера 35% американцев американцев назвали «правительство, плохое руководство и политиков» в качестве главной проблемы для США.
В Gallup отметили, что предыдущий рекорд (33%) по негативной оценке правительства был показан в 2013 г. на фоне бюджетного кризиса и приостановки работы федерального правительства.
При этом предыдущий максимум по данному показателю (26%) был показан 55 лет назад — после Уотергейтского скандала, повлекшего за собой досрочную отставку президента Ричарда Никсона.
Как отмечается, в период с 2001 по 2009 г. среднегодовые негативные оценки работы правительства, Конгресса США и политиков в целом оставались ниже 10%, но затем заметно выросли.
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Комментарии
США , Социология , Ричард Никсон , Конгресс США , Москва
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