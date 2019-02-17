США озвучили позицию по Асаду

«Нет, мы призываем к серьезным изменениям в поведении режима (Асада)», — передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон считает действия властей Сирии основной причиной, по которой «половина населения „ногами“ проголосовала за то, чтобы уйти от режима» Асада.