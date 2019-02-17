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США озвучили позицию по Асаду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, что Вашингтон не призывает к уходу сирийского лидера Башара Асада, а призывает к серьезным изменениям в политике Дамаска.
«Нет, мы призываем к серьезным изменениям в поведении режима (Асада)», — передает его слова РИА «Новости».
Он добавил, что Вашингтон считает действия властей Сирии основной причиной, по которой «половина населения „ногами“ проголосовала за то, чтобы уйти от режима» Асада.
В сентябре 2018 года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что уход Башара Асада со своего поста является «вопросом времени», но Вашингтон не пытается вынуждать его к этому шагу.
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США , В мире , Башар Асад , ООН , РИА Новости , Дамаск , Сирия
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