Axios: Мюллер назвал срок тюремного заключения Манафорта

Специальный прокурор США Роберт Мюллер , занимающий расследованием "российского дела", заявил, что бывшего главу предвыборного штаба президента США Пола Манафорта нужно приговорить к многолетнему тюремному заключению за совершенные финансовые преступления. Об этом сообщает Axios.

По мнению Мюллера, его тюремное заключение должно продолжаться от 19,5 до 24,5 лет.

"Власти согласны с оценкой… которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет. — Газета.Ru) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев. — Газета.Ru)", — говорится в размещенном документе.

Отмечается, что для 69-летнего Манафорта это будет равносильно пожизненному заключению.

Ранее cуд рассказал о ложных заявлениях Манафорта.