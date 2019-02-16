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Axios: Мюллер назвал срок тюремного заключения Манафорта 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающий расследованием "российского дела", заявил, что бывшего главу предвыборного штаба президента США Пола Манафорта нужно приговорить к многолетнему тюремному заключению за совершенные финансовые преступления. Об этом сообщает Axios.
По мнению Мюллера, его тюремное заключение должно продолжаться от 19,5 до 24,5 лет.
"Власти согласны с оценкой… которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет. — Газета.Ru) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев. — Газета.Ru)", — говорится в размещенном документе.
Отмечается, что для 69-летнего Манафорта это будет равносильно пожизненному заключению.
Ранее cуд рассказал о ложных заявлениях Манафорта.
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США , В мире , Конфликты , Пол Манафорт , Роберт Мюллер , Газета.Ru
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