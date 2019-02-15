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На администрацию Трампа подали в суд 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Правозащитные группы в США подали иск против администрации американского лидера Дональда Трампа в связи с его политикой в отношении мигрантов, передает Reuters.
По данным агентства, правозащитники сочли нарушением тот факт, что мигрантов родом не из Мексики, которые прибывают в США через южную границу страны, отправляют обратно в Мексику на время рассмотрения их запроса на получение убежища в Соединенных Штатах.
В поданном в Окружной суд США в Калифорнии иске говорится, что политика американской администрации подвергает опасности лиц, ищущих убежища, а также нарушает их право на защиту, на которую они имеют право в соответствии с американским и международным правом.
Иск был подан Американским союзом защиты гражданских свобод и другими правозащитными организациями, уточняет Reuters.
Ранее в Белом доме подтвердили, что Трамп подпишет и бюджет, и закон о введении режима ЧП для строительства стены на границе с Мексикой для защиты страны от мигрантов.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , Reuters , Мексика
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