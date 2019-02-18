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Трамп приготовился отстаивать режим ЧП 

Lenta.ru + ещё 100 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп готов применить право вето в случае неодобрения Конгрессом режима ЧП на границе с Мексикой. Об этом сообщил старший советник президента Стивен Миллер в эфире телепрограммы Fox News Sunday.
По его словам, Трамп намерен защищать решение о чрезвычайном положении. На вопрос о возможном наложении вето Мюллер добавил, что президент «гарантировано» будет отстаивать свою позицию.
15 февраля Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. Позже демократы нашли в действиях президента нарушения.
Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.
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США , В мире , Стивен Миллер , Дональд Трамп , Fox News
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