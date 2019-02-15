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Уильям Барр приведен к присяге в качестве нового министра юстиции США 

ТАСС + ещё 13 49 минут назад
Фото: © AP Photo/Carolyn Kaster
Председатель Верховного суда США Джон Робертс в четверг привел к присяге Уильяма Барра в качестве нового министра юстиции и генерального прокурора страны. Фотографии церемонии опубликовала пресс-служба Белого дома.
Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа, родственников Барра, а также ряда членов администрации.
Ранее Сенат Конгресса США большинством голосов (54 против 45) утвердил кандидатуру Барра. Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше — старшем (с 1991 по 1993 год), "пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов".
Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.
В ноябре прошлого года Трамп отправил в отставку с поста генпрокурора Джеффа Сешнса. Главная причина резкого недовольства главой минюста США со стороны президента заключалась в том, что именно Сешнс принял решение о проведении независимого расследования обстоятельств предполагаемого вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году. После отставки Сешнса обязанности генпрокурора США исполнял Мэтью Уитэкер.
Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.
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США , В мире , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Минюст РФ , Конгресс США , Министерство юстиции США , Администрация США
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