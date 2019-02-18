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Советник Трампа заверил, что тот не даст отменить режим ЧП 

Свободная пресса + ещё 79 1 час назад
Фото: Российская Газета
Советник президента США Стивен Миллер, выступая в телеэфире, заверил, что Дональд Трамп не позволит просто так отменить введённый им режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе.
"Он будет защищать решение ввести чрезвычайное положение, это гарантировано", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, Трамп ввёл режим ЧП 15 февраля, чтобы получить деньги, необходимые на строительство стены на границе с Мексикой, выделять которые отказывался Конгресс.
Из-за этого спора в США даже случился рекордный по продолжительности шатдаун — приостановка работы федерального правительства.
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США , В мире , Конфликты , Стивен Миллер , Дональд Трамп , ФБР , ИТАР-ТАСС
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