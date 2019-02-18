Советник Трампа заверил, что тот не даст отменить режим ЧП

"Он будет защищать решение ввести чрезвычайное положение, это гарантировано", — приводит его слова ТАСС

Напомним, Трамп ввёл режим ЧП 15 февраля, чтобы получить деньги, необходимые на строительство стены на границе с Мексикой, выделять которые отказывался Конгресс.

Из-за этого спора в США даже случился рекордный по продолжительности шатдаун — приостановка работы федерального правительства.