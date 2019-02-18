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NBC: Трампа обвинили в расширении своих полномочий из-за режима ЧП 

Газета.Ru + ещё 80 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Законодатели в конгрессе как со стороны республиканской, так и демократической партий выразили обеспокоенность из-за решения президента США Дональда Трампа ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы получить бюджет на строительство пограничной стены, передает NBC News.
Cенатор Рон Джонсон от штата Висконсин, который возглавляет комитет по нацбезопасности и государственным делам, заявил в эфире NBC, что многие из конгрессменов обеспокоены декларацией Трампа о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом на южной границе.
По словам конгрессмена, декларация Трампа — это расширение полномочий, которые конгресс предоставлял предыдущим президентам США. Джонсон выразил надежду, что Трамп не станет использовать режим ЧП конкретно для ситуации на границе с Мексикой, но добавил, что понимает чувства американского лидера.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал положение о ЧП на границе с Мексикой.
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США , В мире , Конфликты
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