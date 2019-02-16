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Конгресс США инициировал расследование после введения Трампом ЧП 

Российская Газета + ещё 6 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Демократы в юридическом комитете Палаты представителей американского Конгресса начали расследование после объявленного президентом США Дональдом Трампом режима ЧП. Для дачи показаний будет вызван юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и представители министерства юстиции США. По версии инициаторов расследования, решение главы государства нарушает принцип разделения властей.
Письмо конгрессменов, адресованное американскому лидеру, опубликовано на сайте комитета.
Напомним, Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. Режим ЧП позволит Трампу получить около восьми миллиардов долларов, которые можно направить на возведение барьера.
Решение главы Белого дома Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в США вызвало резкую реакцию демократов. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Трампа в том, что он попытался обойти полномочия конгресса и принцип разделения властей, определенный американской конституцией, который дает конгрессу, а не президенту, ключевые полномочия по расходованию бюджета.
Решение президента вызвало неоднозначную реакцию и в стане республиканцев. Некоторые советники главы Белого дома предупредили его об опасном прецеденте. Они полагают, что потенциальный будущий президент-демократ может ввести режим ЧП по примеру Трампа для продвижения вопроса изменения климата или программы страхования здоровья.
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Комментарии
США , В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Конгресс США , Министерство юстиции США
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