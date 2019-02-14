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CBS: Маккейб признался в открытии двух расследований ФБР против Трампа 

Газета.Ru + ещё 2 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший исполняющий обязанности директора и экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб заявил, что это он поручил ведомству открыть расследования в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в первом после увольнения в 2018 году интервью в эфире программы «60 минут» на телеканале CBS News.
По его словам, он опасался, что «российское дело» в США развалится, поэтому решил подстраховать его открытием дополнительных расследований.
"Я был очень обеспокоен тем, чтобы поставить «российское дело» на твердую почву, чтобы оно осталось неизменным. Чтобы если меня убрали, поставили другого человека, или резко уволили, дело не могло быть закрыто и не исчезло ночью без следа", — сказал Маккейб.
Маккейб отдал приказ об открытии расследований против Трампа о возможном препятствовании правосудию и его потенциальных связях с Россией вскоре после увольнения его начальника — главы ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года.
Полное интервью с ним выйдет на CBS в воскресенье, 17 февраля.
Ранее сообщалось, что дочь Трампа могут допросить по «российскому делу».
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Комментарии
США , Конфликты , Джеймс Коми , Дональд Трамп , ФБР , CBS
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