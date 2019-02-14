Пенс назвал Иран главной угрозой миру и стабильности

Майк Пенс. Главной угрозой миру и стабильности является Иран , который, по мнению Вашингтона, — первое государство в мире по поддержке терроризма, заявил вице-президент США

"На полях этой конференции лидеры из стран региона согласились в том, что главной угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке является Исламская республика Иран", — сказал Пенс, выступая на конференции по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей в Варшаве.

По его словам, "Иран является лидирующим в мире государством-спонсором терроризма".

Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша, проходит в Варшаве на 13-14 февраля. Иран приглашения на встречу не получил. В свою очередь чиновник госдепартамента США подчеркнул, что конференция в Варшаве не носит антииранский характер.