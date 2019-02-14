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Пенс назвал Иран главной угрозой миру и стабильности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Главной угрозой миру и стабильности является Иран, который, по мнению Вашингтона, — первое государство в мире по поддержке терроризма, заявил вице-президент США Майк Пенс.
"На полях этой конференции лидеры из стран региона согласились в том, что главной угрозой миру и безопасности на Ближнем Востоке является Исламская республика Иран", — сказал Пенс, выступая на конференции по Ближнему Востоку, организованной США и Польшей в Варшаве.
По его словам, "Иран является лидирующим в мире государством-спонсором терроризма".
Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша, проходит в Варшаве на 13-14 февраля. Иран приглашения на встречу не получил. В свою очередь чиновник госдепартамента США подчеркнул, что конференция в Варшаве не носит антииранский характер.
Ранее МИД РФ сообщил о том, что Россия не будет участвовать в варшавской конференции, которая "готовится поспешно, без учета мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран".
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Комментарии
США , Ближний Восток , В мире , Майк Пенс , МИД , Госдеп США , Иран
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