В США умер баллотировавшийся 28 лет кандидат в президенты

Фото: AP Photo/Mike Wintroath

США скончался американский политик Линдон Ларуш-младший, который баллотировался в президенты страны на всех выборах, начиная с 1976 года. Мужчине было 96 лет, передает телеканал Fox News Ларуш-младший был приверженцем конспирологических теорий. Так, по его словам, госсекретарь Генри Киссинджер и бывший вице-президент Уолтер Мондейл были советскими "агентами влияния", а британская королева участвовала в международной торговле наркотиками. Примечательно, что в 1992 году Линдон Ларуш-младший провел президентскую кампанию из тюрьмы, где отбывал срок за финансовые махинации.