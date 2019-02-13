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В США заключенный во время побега упал с потолка 

Рамблер 1 час назад
В американской тюрьме заключенный совершил неудачную попытку к бегству: мужчина сбежал от конвоиров во время сопровождения его в камеру из комнаты отдыха. Осужденный сумел спрятаться в медицинском блоке и намеривался покинуть здание тюрьмы по системе вентиляции: к тому моменту, как охранники ворвались в помещение, он уже находился над потолком. Но план хитроумного заключенного провалился, мужчина не учел, что навесная конструкция не выдержит его веса. Запутавшись в проводах, горе-беглец свалился прямо на голову офицеров. Утихомиривали арестанта при помощи электрошокера.
США , Видео , В мире , Происшествия
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