В США заключенный во время побега упал с потолка

В американской тюрьме заключенный совершил неудачную попытку к бегству: мужчина сбежал от конвоиров во время сопровождения его в камеру из комнаты отдыха. Осужденный сумел спрятаться в медицинском блоке и намеривался покинуть здание тюрьмы по системе вентиляции: к тому моменту, как охранники ворвались в помещение, он уже находился над потолком. Но план хитроумного заключенного провалился, мужчина не учел, что навесная конструкция не выдержит его веса. Запутавшись в проводах, горе-беглец свалился прямо на голову офицеров. Утихомиривали арестанта при помощи электрошокера.