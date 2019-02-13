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В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России 

Lenta.ru 3 часа назад
В США конгрессмен Брэд Шерман призвал американские власти сделать так, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала долги России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, он рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Каракаса из-за дефолта по долгам перед Москвой.
«Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», —добавил он.
США призвали Россию признать Гуайдо
Заявление Шерман сделал во время слушаний в палате представителей. Он спросил спецпредставителя США по Венесуэле о том, обсуждался ли с венесуэльской оппозицией долг страны перед Россией. Конгрессмен также уточнил, сообщал ли Вашингтон Москве, что долги не будут возвращены.
Спецпредставитель заявил, что такое решение представители оппозиции должны принять сами.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и Латинской Америки, признал его власть легитимной. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.
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США , Видео , В мире , Владимир Путин , ЕС , Венесуэла , Москва
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