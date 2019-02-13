В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России

США конгрессмен Брэд Шерман призвал американские власти сделать так, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала долги России . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, он рассчитывает на то, что рейтинговые агентства не станут снижать рейтинг Каракаса из-за дефолта по долгам перед Москвой

«Санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться», —добавил он.

Заявление Шерман сделал во время слушаний в палате представителей. Он спросил спецпредставителя США по Венесуэле о том, обсуждался ли с венесуэльской оппозицией долг страны перед Россией. Конгрессмен также уточнил, сообщал ли Вашингтон Москве, что долги не будут возвращены.

Спецпредставитель заявил, что такое решение представители оппозиции должны принять сами.