Сможет ли Ирак добиться вывода американских войск из страны

Глава иракского правительства Адель Абдель Махди заявил о нежелании Багдада расширять иностранное военное присутствие в стране, сообщает телеканал Аль-Арабия. Недовольство иракских властей вызвали планы Дональда Трампа оставить американский военный контингент в Ираке , чтобы «присматривать» за Ираном . Кроме того, глава Белого дома рассчитывает использовать Ирак в качестве военного плацдарма для контроля за Сирией . Но планы Вашингтона натолкнулись на сопротивление Багдада — в стране давно зреет возмущение от присутствия американских войск.

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди предупредил американскую сторону о том, что иракское правительство не намерено размещать в стране иностранные военные базы, сообщает испанское агентство EFE. Об этом глава иракского кабмина заявил во время переговоров с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, добавив, что американо-иракское сотрудничество в военной сфере должно ограничиваться борьбой против терроризма и обучением иракских военных.

Со своей стороны и.о. главы Пентагона заверил иракское правительство, что США не намерены расширять своё присутствие в республике.

«Я хотел ясно ему объяснить, что мы осознаем, какова наша роль. Мы понимаем, что мы здесь — по их (властей Ирака. — RT) приглашению, и мы совершенно ясно признаём их суверенитет», — цитирует «Интерфакс» слова Шанахана.

Напомним, накануне Патрик Шанахан прибыл в столицу Ирака с необъявленным визитом. Это его первая поездка в ближневосточную страну в статусе руководителя военного ведомства США. Чиновник встретился с рядом официальных лиц республики, включая главу правительства Адиля Абдула-Махди.

По информации издания «Military Times», Шанахан не стал поднимать во время переговоров вопрос о перемещении американских военных из Сирии в Ирак, понимая всю деликатность этой темы.

Как пояснили ранее в Госдепартаменте , ключевой целью поездки стало обсуждение перспектив военного присутствия США в стране, а также заверение иракской стороны в том, что суверенитет республики важен для Вашингтона.

«Внутриполитические мотивы»

Улаживать отношения с Багдадом американской стороне пришлось после заявления, сделанного Дональдом Трампом в начале февраля в интервью телеканалу CBS . Глава Белого дома сообщил, что намерен сохранить военное присутствие США в Ираке в целях контроля над Ираном.

«Одна из причин, по которой я хочу его (присутствие в Ираке. — RT) сохранить, — это возможность немного присматривать за Ираном, потому что Иран — это реальная проблема», — заявил Трамп в эфире программы Face The Nation.

Американский лидер добавил, что на укрепление военного присутствия США в Ираке было потрачено много бюджетных средств, и созданная база ВВС Айн аль-Асад является сегодня лучшей точкой для наблюдения за ситуацией в ближневосточном регионе.

Заявление американского лидера спровоцировало резкую реакцию официального Багдада. Как отметил президент республики Бархам Салех, Ирак намерен развивать отношения со всеми соседями и не желает становиться «стороной или осью конфликта между различными странами».

С похожим заявлением выступил и премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, который напомнил о том, планы Трампа противоречат положениям иракской конституции.

«Когда говорят, что миссия (американских военных. — RT) — бороться с соседней страной, такой, как Иран, мы это отвергаем. Наша конституция не допускает такого подхода», — заявил политик.

Ещё более резкую реакцию слова Трампа вызвали в парламенте ближневосточной республики. Первый заместитель спикера парламента Ирака Хасан аль-Кааби сообщил о планах подготовить проект закона о расторжении соглашения в сфере безопасности с Вашингтоном, что означало бы вывод из Ирака американских военных.

«Парламент в течение ближайшей сессии будет работать над законопроектом, включающим окончание действия соглашения по безопасности с США, а также окончание присутствия американских и других иностранных военных инструкторов и советников на территории Ирака», — говорится в заявлении вице-спикера, которое опубликовано на сайте парламента.

По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константина Труевцева, делая громкие заявления по ближневосточной тематике, Дональд Трамп руководствуется, в первую очередь, внутриполитическими мотивами, не особенно принимая в расчёт то, какой отклик его слова могут вызвать в Ираке.

«Трампом руководят внутриполитические мотивы, ему важно показать себя в роли сильного лидера, особенно учитывая, что его постоянно обвиняют в работе на Россию. Но в Белом доме совсем не рассчитывали на такой резкий отпор с стороны иракского правительства», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Отправная точка»

Заявление Трампа о намерении «присматривать» за Ираном с иракской территории — не первый за последнее время случай, когда американский лидер даёт поводы для недовольства официальному Багдаду. В декабре прошлого года Дональд Трамп нанёс неожиданный визит в Ирак ради встречи с военнослужащими США, дислоцированными на базе Айн аль-Асад.

Как впоследствии заявил глава иракского правительства Адель Абдель Махди, американская сторона не уведомила о визите Трампа заранее, эта информация поступила только за несколько часов до того, как самолёт президента США совершил посадку на иракской земле.

Как сообщили местные СМИ, американский посол пытался потребовать от премьер-министра Ирака явиться на американскую авиабазу для встречи с Трампом, но последний отказался. Официально факт того, что за время нахождения в стране американский политик не встретился с властями республики, объяснили «разногласиями по организации».

Выступая перед американскими военными на базе Айн аль-Асад, Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака. Напротив, американский лидер уверен в том, что сможет использовать иракские базы для сохранения контроля над сирийской территорией после вывода войск из САР.

«Мы могли бы использовать это в качестве отправной точки, если бы мы хотели что-то сделать в Сирии… Если увидим, что с ИГ* происходит что-то, что нам не нравится, мы можем нанести по ним удар так быстро, что они и не поймут, что произошло», — заявил американский лидер.

Сейчас в Ираке расположено несколько военных баз США, на которых несут службу порядка 5 тыс. военнослужащих.

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС востоковеда Сергея Демиденко, вариант, при котором Багдад действительно попросит Вашингтон вывести всех своих военных из Ирака, вполне возможен с политической точки зрения. Сейчас иракская сторона вынуждена сохранять военное присутствие США на своей территории, хотя эта ситуация вызывает недовольство Багдада.

«Лет через 15—20 Багдад действительно может попросить Вашингтон вывести всех своих военных из Ирака, но сейчас это проблема — как показала ситуация с ИГ, Ирак не имеет своих самостоятельных и хорошо обученных вооруженных сил. Ирак не в состоянии без помощи извне справиться с какой-то серьёзной угрозой, обеспечить безопасность страны. Заявлять Багдад может всё что угодно, но без помощи Ирана и США он пока не справится», — пояснил эксперт в интервью RT.

Для того, чтобы Ирак как государство смог набрать силу, необходима консолидация всего иракского общества. Но пока в стране наблюдается серьёзный конфессиональный дисбаланс и высокий уровень политической напряжённости, считает Демиденко.

Несколько иной точки зрения придерживается Константин Труевцев. По мнению эксперта, несмотря на ряд серьёзных противоречий, по вопросу американского военного присутствия в иракском обществе есть определённый консенсус.

«Если бы провели опрос, то большинство населения Ирака также выступило бы против пребывания американских военных на иракской земле. Поэтому иракское правительство взяло курс на вывод американских военных баз. Сопротивление Ирака расширению военного присутствия США в стране — тенденция, которая намечалась давно. Многие иракские силы, в том числе и шиитские, которые составляют основу сегодняшней власти, давно выступают против американской экспансии», — пояснил эксперт.

«Для Багдада это неприемлемо»

Делая ставку на Ирак в своей ближневосточной стратегии, Белый дом не учёл те перемены, которые произошли в политической сфере республики за последние годы, считают эксперты. После свержения режима Саддама Хусейна политический вес в Ираке стали набирать шиитские движения и политики. Параллельно наметилась тенденция на сближение Ирака с Ираном, что прежде было невозможно из-за доминирования в политической сфере суннитов.

Вместе с тем говорить о полной лояльности иракских шиитов Ирану было бы большим преувеличением — иракская шиитская община вполне самодостаточна. Однако это не мешает укреплению политических и военных связей между соседними государствами. Стоит отметить, что именно иранские военные инструкторы сыграли значительную роль в разгроме «Исламского государства» в Ираке.

По итогам последних парламентских выборов позиции политического шиизма в Ираке укрепились ещё больше, к власти пришли представители шиитских антиамериканских движений и курдов.

Например, больше всего мандатов — 54 — получила коалиция «Саирун» («Идущие вперед»), возглавляемая шиитским политиком и проповедником Муктадой ас-Садром. Политик является основателем « Армии Махди » — военизированной структуры, с оружием в руках боровшейся против американских оккупационных войск в 2004 году. Коалиция «Фатх» («Победа») под руководством командира другой боевой организации шиитов «Бадр» Хади аль-Амири заняла тогда второе место.

Впрочем, говорить о заметном переломе в иракской политике тоже не приходится. Увеличение влияния иракских шиитов при одновременном сближении с ИРИ началось давно. Так, официальный Багдад осудил решение Вашингтона по выходу из «ядерной сделки» с Ираном — в МИД Ирака этот шаг Белого дома назвали «поспешным и непродуманным».

«Пристально следим за этими серьёзными событиями, идущими на пользу лишь одной эскалации, не сулящей ничего, кроме разрушений, бедствий и войн, от которых и так много страдал регион», — заявил в мае 2018 года официальный представитель МИД Ирака.

В октябре парламент выбрал президента, им стал Бархам Салех — представитель Патриотического союза Курдистана (ПСК). Он, в свою очередь, назначил нового премьер-министра, утвердив на этот пост шиитского политика и экономиста Аделя Абдель Махди.

Новый премьер также не разделяет антииранские взгляды американской администрации. В начале февраля во время переговоров с Абдольнасером Хеммати — главой иранского ЦБ — Адель Абдель Махди заявил, что Ирак не намерен поддерживать американские санкции в отношении Тегерана.

При этом у экспертов нет сомнений в том, что после разгрома «Исламского государства» деятельность американских военных объектов в Ираке будет направлена именно против ИРИ, также, как и активность тех американских военных, которые участвуют в боевых действиях на территории Сирии.

Напомним, в конце прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе американского наземного контингента из Сирии в связи с разгромом «Исламского государства». Однако фактический вывод военных США из САР пока откладывается, а в Пентагоне рассматривают возможность передислоцировать сирийский контингент в Ирак.

Как пояснил Константин Труевцев, США сохраняет свое присутствие в Ираке, чтобы не терять возможности давления на Иран, а также на случай возникновения нестабильности районе Персидского залива.

«Для Багдада это неприемлемо, так как отношения между Ираком и Ираном развиваются в русле дружбы и тесного сотрудничества. Ирак также не устраивает то, что американцы вновь создают четыре военные базы в районе иракско-сирийской границы. Всё это подталкивает правительство Ирака к тому, чтобы заявить о необходимости вывода американских баз, и это отнюдь не фантастический вариант», — уверен эксперт.

Как напомнил Труевцев, в иракском парламенте уже начата работа над законопроектом, в соответствии с которым иностранные войска будут выведены из страны.

«Но если этот закон будет принят, он коснется, в первую очередь, американских военных, а не иранских, которые сохранят свои позиции в Ираке, поскольку находятся там по приглашению Багдада», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.