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США планируют значительно увеличить численность военнослужащих в Польше 

ТАСС + ещё 8 13 часов назад
Фото: Reuters
США планируют значительно расширить присутствие американских военных в Польше по просьбе Варшавы. Об этом заявила в среду посол США в республике Джорджетт Мосбахер в интервью газете Financial Times.
"Министерство обороны США рассматривает [вооруженные силы в XXI веке], прежде всего, как более мобильные, с большими [возможностями] ротации", — отметила Мосбахер. "Но с точки зрения присутствия — и это неоспоримо — [в Польше будет] большее количество американских войск", — продолжила глава дипмиссии. Она считает, что " [поляки] получат большую часть того, что хотят".
Численность военнослужащих США в стране, по словам посла, "превысит сотню, несколько сотен". "Мы попросили [другие государства] разделить бремя военных расходов и поднять их до 2% ВВП, и они жалуются, но поляки — нет, — подчеркнула дипломат, в прошлом основательница косметической фирмы La Prairie и экс-директор группы компаний по производству косметики Borghese. — Мы уважаем это. Думаю, они будут вознаграждены". Однако Мосбахер, как замечает издание, "ничего не сказала о создании постоянной базы" США в Польше.
Вопросы расширения военного присутствия США в республике обсудили во вторник в Варшаве глава МИД Польши Яцек Чапутович и госсекретарь США Майкл Помпео. По словам Чапутовича, переговоры "показали, что наши цели во внешней политике схожи, особенно если говорить о вопросах безопасности". "Обсудили дальнейшее расширение присутствия американских военных в Польше", — добавил он, выразив надежду, что США завершат развертывание системы ПРО в Редзикове.
В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.
США, реализуя поэтапный план создания системы европейской системы ПРО, разместили мобильные батареи противоракет SM-3 в румынском местечке Девеселу, поставив их на оперативное дежурство 12 мая 2016 года. Работы по развертыванию другой аналогичной базы — в Редзикове — должны были быть закончены в 2018 году. Однако в апреле прошлого года стало известно, что Пентагон решил перенести сроки ввода в строй батарей противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore с декабря 2018 года на 2020 год.
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Комментарии1
США , Армия , МИД , Пентагон , НАТО , Financial Times , Варшава , Польша
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