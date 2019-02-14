На борьбу с Трампом потратят полмиллиарда долларов

Пока 77-летний политик не объявил, будет ли баллотироваться сам, однако намеревается это сделать в ближайшие недели. Если он примет такое решение, то полмиллиарда долларов пойдут только на период праймериз — это на 175 миллионов больше, чем Трамп потратил на всю свою кампанию. При этом отмечается, что сумма в 500 миллионов — примерно один процент от общего состояния Блумберга — это лишь порог, а не потолок для трат.

В случае, если бывший мэр не решится выдвигаться сам, он будет всеми силами помогать кандидату от Демократической партии

Politico пишет, что с ноября 2018-го на Блумберга работает команда политтехнологов, которые разрабатывают два варианта действий. Согласно плану «А», миллиардер выдвинет свою кандидатуру на пост президента, причем от Демпартии, а не как независимый претендент. План «Б» подразумевает использование всех возможных данных — от анкет избирателей до опросов на волнующие граждан темы, чтобы помочь демократическому кандидату окончить срок президентства Трампа.

В октябре 2018-го сообщалось, что Блумберг заново вступил в ряды Демократической партии. Это восприняли как свидетельство того, что он намерен баллотироваться на пост президента в 2020-м.

Блумберг был демократом до того, как впервые баллотировался на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Тогда его избрали от Республиканской партии и должен был вступить в ее ряды. От республиканцев он был переизбран и в 2005-м, а в двумя годами позже стал независимым кандидатом. Как независимый выдвиженец он был вновь избран на пост в 2009 году.

Во время президентской гонки в 2016-м Блумберг поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон