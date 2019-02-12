Нападение сторонника Трампа на журналиста попало на видео

Журналист «Би-би-си» стал жертвой нападения мужчины в красной кепке с надписью «Сделаем Америку великой снова». Как сообщает Sky News, инцидент произошел во время митинга президента США Дональда Трампа в техасском Эль-Пасо.

Сторонник Трампа ударил оператора и выкрикивал оскорбления в адрес СМИ до тех пор, пока его не задержала служба безопасности. Инцидент засняли на камеру пострадавший журналист и свидетели потасовки. На видео слышны одобрительные крики толпы в адрес нападавшего, которая скандировала: «Трамп, Трамп».

Присутствующие журналисты обвинили в произошедшем Трампа из-за его постоянных выпадов в сторону СМИ: Трамп не раз обвинял журналистов в предвзятости. Очевидцы сообщили, что президент позволил себе резкие высказывания и после нападения своего сторонника на оператора «Би-би-си».

«Есть ли место веселее, чем ралли Трампа?», — сказал президент во время своей речи после произошедшего инцидента.

Ранее в феврале 2019 года сообщалось, что в сеть слили расписание Трампа. Журналисты проанализировали его и пришли к выводу, что вместо «работы с документами» президент США общается с друзьями и смотрит телевизор. Трамп отверг обвинения в безделье.