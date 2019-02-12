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Трамп объяснил, почему у него нет собаки 

RT на русском + ещё 6 12 февраля 2019
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему у него нет собаки в отличие от предыдущих глав США.
Как пишет The Washington Post, на это в ноябре прошлого обратила внимание американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.
«Почему у президента нет собаки? Он первый президент за 120 лет, у которого в Белом доме нет собаки», — удивилась Стрейзанд.
Накануне Трамп объяснил, почему у него нет пса.
«Честно говоря, я не возражаю против этого, но у меня нет времени. Как бы я выглядел, выгуливая собаку на лужайке Белого дома?» — сказал Трамп, выступая перед сторонниками.
По словам Трампа, с собакой он будет выглядеть с собакой «фальшиво».
Ранее Трамп ответил на публикации СМИ о том, что он много отдыхает, используя в своём графике предлог «работы с документами».
По словам главы государства, он трудится «больше часов, чем почти любой бывший президент».
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США , В мире , Дональд Трамп , Барбра Стрейзанд , Washington Post
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