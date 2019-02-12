Трамп объяснил, почему у него нет собаки

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему у него нет собаки в отличие от предыдущих глав США.

«Почему у президента нет собаки? Он первый президент за 120 лет, у которого в Белом доме нет собаки», — удивилась Стрейзанд.

Накануне Трамп объяснил, почему у него нет пса.

«Честно говоря, я не возражаю против этого, но у меня нет времени. Как бы я выглядел, выгуливая собаку на лужайке Белого дома?» — сказал Трамп, выступая перед сторонниками.

По словам Трампа, с собакой он будет выглядеть с собакой «фальшиво».

Ранее Трамп ответил на публикации СМИ о том, что он много отдыхает, используя в своём графике предлог «работы с документами».

По словам главы государства, он трудится «больше часов, чем почти любой бывший президент».