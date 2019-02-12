Как Америка разрушила свое могущество своими руками

Китая и В мире наступает новая эра соревнования США России , но Запад, и особенно Евросоюз , к этому соревнованию не готов.

Именно конкуренция с «авторитарными Китаем и Россией», стала ядром американской внешнеполитической повестки, сменив борьбу с терроризмом, говорится в докладе «Большой пазл: кто подберет детали?», опубликованном к ежегодной Мюнхенской конференции по международной безопасности, предстоящей на этой неделе.

Не меньшую опасность несет раскол внутри самого западного сообщества, говорится в докладе. Традиционные союзники перестают воспринимать США как гаранта либерального мироустройства.

Эти опасения совершенно обоснованы, подтверждает американист Рафаэль Ордуханян.

Те вызовы, которые имели место до прихода в Белый дом администрации Трампа, сегодня уже в значительной степени отошли на второй план. Стало свершившимся фактом создание многополярного мира, одним из полюсов которого является как раз российско-китайский противовес американскому полюсу, — сказал он.

Самое невероятное состоит в том, что это противовес создали сами же США, что приводит в ужас американских политических традиционалистов.

Недавно бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сокрушался, что все усилия его дипломатии по недопущению объединения Москвы и Пекина в единый стратегический монолит, пошли прахом благодаря действиям администрации Трампа. Сегодня суммарный военный и экономический потенциал России и Китая прекрасно уравновешивает американский потенциал, — говорит Ордуханян.

Америка подложила самой себе такую свинью, о которой ни в Москве, ни в Пекине не могли даже мечтать — а западные союзники Вашингтона не могли увидеть даже в страшном сне.

Причина такого геополитического поражения США — не в мазохизме администрации Трампа, а в полном отсутствии в ее рядах компетентных специалистов, считает эксперт.

Все ошибки, в том числе грамматические, уровень познания в географии и т. д. — это выглядит смешно, над этими ляпами все издеваются, но это очень грустно, что у руля сверхдержавы оказалась команда дилетантов. Эта команда не в состоянии выработать какие-то концепции, которые могли бы объединить вокруг себя союзников США и страны третьего мира, — говорит он.

Трамп за отведенное ему в Белом доме время, будь то один срок или два, вероятно, разберет построенное предыдущими администрациями здание международных отношений до основания, и какие бы светлые головы ни пришли его администрации на смену, восстановить существовавшее до 2016 года статус-кво они будут не в силах.

Этот паровоз уже набрал ход, и деструктивные силы достигли величины, когда пути назад уже нет. Ремонтом тут Америка не отделается, ей придется строить международный дом заново. И какое место в этом доме займут США после ухода Трампа — это вопрос, потому что там уже будут такие «старые» жильцы, как Китай и Россия, — предвидит эксперт.

Презрение президента США к международным институтам и соглашениям, нежелание решать глобальные проблемы — все это способствует тому, что традиционные американские союзники перестают воспринимать США как гаранта либерального мироустройства.