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Американцам, которые не хотят работать, будут платить за лень 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: © Reuters
Так как американская политическая мода неизбежно влияет на российское инфополе, а экономические решения США неизбежно влияют на мировую экономику, то нам стоит приготовиться: влиятельные политические круги США выдвинули новую программу и идеологию, которую можно условно назвать "Новый зеленый курс", причем в его поддержку уже высказались ключевые игроки Демократической партии США. Название программы и идеологии (Green New Deal) — это отсылка к названию экономической политики президента Рузвельта — "Новый курс", а также намек на то, что новый президент-демократ должен стать эдаким "новым Рузвельтом", который выведет страну из экономического кризиса, спасет мир от экологической катастрофы и переформатирует американское общество.
Есть очень серьезные основания полагать, что американцы, как всегда, попробуют как минимум рекламировать, а как максимум навязать свою новую идеологию всему миру, тем более что ее привлекательность сложно переоценить: она предлагает экономическую утопию, в которой даже те, кто не хотят работать, должны иметь гарантированный государством доступ к деньгам, достойному жилью, экологически чистому питанию и другим социальным благам.
Практика цветных революций и успешных финансовых пирамид указывает на то, что значительная часть жителей планеты, независимо от пола, возраста и гражданства, готовы верить в самые безумные обещания в том случае, если они звучат достаточно убедительно, а утопия и доходы, которые им предлагаются, достаточно соблазнительны.
Именно по этой причине, как сообщает американский телеканал Fox News, "вероятные кандидаты на пост президента США в 2020 году спешат поддержать "Новый зеленый курс", то есть политики опытным чутьем заметили хорошую историю, которая позволит им обмануть много избирателей, и пытаются успеть вписаться в этот новый политический тренд.
Сам "Новый зеленый курс" — это изначально программа радикальной реформы экономики и общества, которая была предложена сотрудниками аппарата конгрессмена Александрии Окасио-Кортес — молодой звезды американской политики, в раскрутку которой вложены колоссальные ресурсы политического и медийного истеблишмента. Политика очень похожа на шоу-бизнес в том смысле, что если вдруг из ниоткуда появляется молодая и привлекательная исполнительница (неважно, песен или политических лозунгов), а вокруг нее роятся толпы фанатов и перед ней вдруг открываются самые высокие двери — это значит, что где-то рядом есть очень богатый и очень влиятельный продюсер или целая компания продюсеров. План "Нового зеленого курса" раскручивали через СМИ и соцсети так интенсивно, что создавалось впечатление, что избирательная кампания уже началась. Впрочем, большая часть аудитории, уже поверившая в приближающуюся утопию, активно занималась ее бесплатной политической рекламой в соцсетях.
Суть "Нового зеленого курса" можно свести к списку конкретных предложений, самые яркие из которых достойны отдельного обсуждения. Во-первых, Америке за следующие десять лет предлагается полностью отказаться от "грязной энергии", то есть от энергии, произведенной с помощью нефти, газа или угля. Более того, предполагается отказ также от мирного атома и полный переход только на "зеленую энергетику", хотя авторы плана и признают, что за десять лет они, вероятно, не успеют закрыть все АЭС. Но требуют начать процесс как можно быстрее. В качестве конечной цели предлагается тотальный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перевод всего автопарка на электрокары.
Самый привлекательный для избирателей элемент плана — его социальная направленность. Предполагаются следующие меры для достижения социальной справедливости: всем американцам, даже тем, которые не хотят работать, будет обеспечено денежное довольствие, достаточное для ощущения экономической безопасности. Более того, всем американцам обещано достойное жилье, пожизненный доступ к бесплатному образованию и здоровая пища.
Но самое главное: составители "Нового зеленого курса" утверждают, что если план будет реализован, то каждый американец получит гарантированное государством рабочее место, что вызывает просто бурю восторга у части аудитории, хотя надо признать, что идея экономической безопасности и денег для тех, кто вообще не хочет работать, нравится некоторым избирателям еще больше.
На главный вопрос, то есть вопрос о том, кто и как будет за все это платить, команда новой звезды американской политики дает ответ, очень популярный среди политиков Демократической партии: " (Мы профинансируем "Новый зеленый курс". — Прим. ред.) так же, как мы заплатили за "Новый курс" (Рузвельта. — Прим. ред.), спасение банков в 2008 году и продление программы количественного смягчения (программа Федрезерва США по выкупу с рынка токсичных финансовых инструментов, которые способствовали кризису 2008 года. — Прим. ред.). Так же, как мы заплатили за Вторую мировую войну и все наши текущие войны. Федеральная резервная система может предоставить кредит для поддержки этих проектов и инвестиций. Новые государственные банки могут быть созданы для предоставления кредитов. Существует также возможность для правительства получить долю в проектах ("зеленой энергетики". — Прим. ред.), чтобы получить отдачу от инвестиций. В конце концов, это вложения в нашу экономику, которые должны умножить национальное богатство, поэтому вопрос не в том, как мы за это заплатим, а в том, что мы сделаем с нашим новым общим процветанием", — это прямая цитата из программы.
Не нужно быть великим экономистом, чтобы почувствовать, что схема, в которой доллары печатаются для выплат всем даром, а также для строительства ветряков и электрокаров взамен закрытых АЭС и запрещенных машин с бензиновыми и дизельными двигателями, — это путь не к процветанию, а к экономическому коллапсу. Более того, не следует забывать, что все войны и финансовые махинации, на финансирование которых ссылаются авторы программы, для США были не статьями расходов, а бизнес-проектами, они на них зарабатывали, многократно отбивая свои вложения. Чего стоит только Вторая мировая война, после которой все (!) геополитические конкуренты США (даже среди победителей!) лежали в руинах, а американцы могли спокойно захватывать рынки, переформатировать на "долларовый стандарт" всю мировую систему торговли и так далее.
Если учесть, что, помимо столь смелых предложений, авторы "Нового зеленого курса" открыто жалеют о том, что за десять лет они, скорее всего, не успеют запретить коров (которые, оказываются, провоцируют глобальное потепление) и самолеты (из-за того же глобального потепления), то создается ощущение, что, в случае прихода к власти в 2020 году демократического кандидата, в американской экономике начнутся такие процессы, которые по деструктивности можно сравнить разве что с некой "зеленой перестройкой" по аналогии с поздним СССР. И тут невозможно отделаться от мысли, что именно этого и хотят "продюсеры" этого странного политического проекта: они ищут (и, видимо, уже нашли) козла отпущения за грядущий американский экономический кризис. Если экономика США уже в плохом состоянии, а кризис (который наступит независимо от того, какой будет экономическая программа следующего президента) уже неизбежен, то почему бы не сделать так, чтобы в глазах избирателей виноватыми в этом системном кризисе были левые, сторонники "социальной справедливости" и радикальной экологической политики?
Для тех, кто собирается править США после кризиса — это очень хороший и дальновидный ход. Проблема в том, что по старой традиции Вашингтон постарается в этот кризис утащить и всю остальную планету. И тут главное, чтобы граждане и элиты других стран, в том числе России, не соблазнились идеологией и программой "Нового зеленого курса". Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, даже если на сыре написано, что он органический, экологичный и социально-справедливый.
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США , В мире , Статьи , ФРС , Демократическая партия США
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