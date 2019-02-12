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ABC News: дело Бутиной сфабриковано 

ИноСМИ 12 февраля 2019
Фото: © AP Photo, Pavel Ptitsin
Американский журналист Джеймс Бэмфорд опубликовал в издании «Нью репаблик» статью «Шпион, которого не было» (The spy who wasn't), в которой он назвал обвинения против россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, непристойными. Бэмфорд встречался с Бутиной до ее ареста и записывал их разговоры.
«Правда — мой лучший защитник в этом деле, — приводит издание Эй-би-си ньюс слова Бутиной. — Если бы я была российским шпионом, вы бы никогда не увидели меня на публике. Я была бы самым незаметным человеком на свете».
Арест Бутиной вызвал широкий резонанс в СМИ. Ее обвинили в том, что она, будучи агентом Кремля, пыталась использовать 56-летнего адвоката Пола Эриксона для установления контактов с людьми в американских консервативных кругах, в таких влиятельных организациях, как Национальная стрелковая ассоциация, и «продвижения повестки дня Российской Федерации».
В декабре Бутина заключила сделку с прокурорами, согласившись признать себя виновной по обвинению в сговоре и сотрудничать с властями в любых проводимых ими расследованиях.
«У нас было несколько длинных интервью, — сказал Бэмфорд Эй-би-си ньюс, — Но однажды она просто не появилась. На следующий день она извинилась и сказала, что ФБР обыскало ее квартиру».
С момента своего ареста Бутина содержалась в тюрьме в Александрии, штат Вирджиния, где она продолжала разговаривать с Бэмфордом по телефону.
«Я принимаю пищу, занимаюсь спортом, читаю, сплю, все делаю в камере, — рассказала Бутина Бэмфорду. — Я заперта 22 часа в сутки, мне разрешают выйти на два часа ночью, чтобы сходить в душ».
Бэмфорд критикует как само дело против Бутиной, так и его освещение в СМИ. Он описывает ее как «идеального козла отпущения» на фоне «антироссийского пыла», вызванного продолжающимся расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
«Дело против Бутиной чрезвычайно хлипкое и, похоже, в значительной степени поддерживается благодаря интересу СМИ, — пишет Бэмфорд. — Несмотря на недостаток доказательств, прокуроры пытаются добиться приговора — их поддерживают необъективные СМИ, готовые поверить в историю о российском агенте, внедряющемся в консервативные политические круги. В контексте расследования Мюллера, а также в обстановке, возникшей после избрания Трампа, романтической встречи русской девушки с влиятельным американским политическим деятелям было достаточно, чтобы ее признать шпионом».
Бутина сказала Бэмфорду, что обвинение было разрушительным как для нее, так и для ее семьи в России.
«Меня называют шлюхой… это очень трудно [принять]. Это такая боль для семьи, — сказала Бутина. — Я беспокоюсь о своей репутации».
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США , Политика , Статьи , Роберт Мюллер , ФБР , телеканал АВС
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