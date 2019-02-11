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Госдеп отказался комментировать заявления МИД России о нарушениях ДРСМД 

Газета.Ru 11 февраля 2019
Представитель Государственного департамента США отказался комментировать заявления МИД России о том, что американская сторона якобы нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы отказываемся от возможности это прокомментировать», — сказал представитель Госдепа.
Он не уточнил, почему в США не хотят реагировать на заявления российского МИДа о том, что Россия предоставляла доказательства нарушения ДРСМД Соединенными Штатами.
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Ранее в МИД России заявили, что российская сторона «проявила максимум терпения» по ДРСМД. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что с 2013 года предоставляли США доказательства нарушения ДРСМД.
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США , Видео , В мире , МИД , Госдеп США
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