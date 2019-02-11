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Трамп обнаружил сходство со снеговиком кандидата в президенты США 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что демократ Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, во время своего выступления была похожа на снеговика.
Американский лидер подчеркнул, что Клобушар "с гордостью" говорит о своей борьбе с глобальным потеплением, в то время как сама выступает во время метели и мороза.
"Время неподходящее. К концу своего выступления она была похожа на Снеговика (снежную бабу)!" — написал Трамп.
Сам президент США 1 июня 2017 года объявил о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату, "если не будет более выгодных для американцев условий". Позднее, в декабре прошлого года, американский Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении.
Сенатор-демократ от Миннесоты Эми Клобушар 10 февраля объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.
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США , В мире , Конфликты , Латинская Америка , Дональд Трамп
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