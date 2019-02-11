Трамп обнаружил сходство со снеговиком кандидата в президенты США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что демократ Эми Клобушар, которая объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году, во время своего выступления была похожа на снеговика.

Американский лидер подчеркнул, что Клобушар "с гордостью" говорит о своей борьбе с глобальным потеплением, в то время как сама выступает во время метели и мороза.

"Время неподходящее. К концу своего выступления она была похожа на Снеговика (снежную бабу)!" — написал Трамп. Well, it happened again. Amy Klobuchar announced that she is running for President, talking proudly of fighting global warming while standing in a virtual blizzard of snow, ice and freezing temperatures. Bad timing. By the end of her speech she looked like a Snowman (woman)!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Сам президент США 1 июня 2017 года объявил о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату, "если не будет более выгодных для американцев условий". Позднее, в декабре прошлого года, американский Госдеп подтвердил отказ США от участия в Парижском соглашении.

Сенатор-демократ от Миннесоты Эми Клобушар 10 февраля объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году.