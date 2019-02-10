Сенатор сообщил о тупике в обсуждении бюджета США

Переговоры о бюджете в конгрессе США вновь застопорились, несмотря на угрозу очередного шатдауна — частичного прекращения работы федеральных ведомств в отсутствие бюджета, заявил сенатор-республиканец Ричард Шелби

"В данный момент переговоры застряли", — констатировал Шелби в интервью Fox News.

Законодатели торгуются относительно того, какую сумму конгресс может выделить на строительство заграждений на границе, которых требует президент Дональд Трамп . Трамп требовал предоставить на эти цели более 5 миллиардов долларов, но в конгрессе обсуждаются намного меньшие суммы. Кроме того, демократы пытаются ограничить возможности иммиграционно-таможенной полиции по массовому задержанию нелегальных мигрантов, заявляя, что нынешняя тактика ведет к страданиям задержанных и разлучению семей.

В декабре — январе около четверти федеральных учреждений сократили работу более чем на месяц из-за разногласий между президентом и конгрессом по поводу границы. В конце концов Трамп сократился подписать временный бюджет сроком на три недели, который истекает 15 февраля. Трамп пока не добился реализации своего требования построить стену на границе, но заявляет, что построит ее "любой ценой". Обе партии в конгрессе хотят избежать очередного шатдауна, который негативно сказывается на их популярности.