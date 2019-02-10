Трамп заявил, что комитет сената не нашел подтверждений его связи с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по словам главы комитета сената по разведке США Ричарда Бёрра, комитет не нашел никаких подтверждений сговора между Трампом и Россией

"Сенатор Ричард Бёрр, глава комитета по разведке, только что сообщил, что после почти двух лет (расследований — ред.), более двухсот интервью и тысяч документов, они (комитет — ред.) не обнаружили никакого тайного сговора между Трампом и Россией! Хоть кто-нибудь действительно удивлен этим?" — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее комитет по разведке сената США опубликовал новый отчет о "вмешательстве" России в выборы президента США 2016 года. Отчет был подготовлен Проектом исследования компьютерной пропаганды Оксфордского университета и аналитической компанией Graphika, его результаты основаны на "самом развернутом анализе" миллионов публикаций в соцсетях за несколько лет до середины 2017 года, предоставленных компаниями Facebook, Twitter и Google комитету сената по разведке. Кроме того, учитывались данные, предоставленные членами комитета по разведке палаты представителей.

Согласно результатам исследования, в российской кампании по "вмешательству" были использованы все основные социальные медиаплатформы для распространения ориентированных на интересы избирателей текстов, изображений и видеороликов для содействия избранию Дональда Трампа президентом США. Кроме того, еще более активная работа, как отмечается, проводилась для поддержки Трампа после его победы на выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что новый отчет про российское "вмешательство" не вызывает ничего, кроме непонимания, и еще раз подчеркнул, что обвинения в адрес России являются безосновательными.

В США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Россия ранее неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".