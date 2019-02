Сразу несколько экспертов, отслеживающих сайты и социальные сети, которые в США связывают с Кремлем, отметили усилия российских СМИ по поддержке потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии, пишет NBS News. Речь идет о 37-летней конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард.

В своих исследованиях о Габбард телекомпания NBC ссылается на данные компании New Kbowledge, а у нее достаточно противоречивая репутация. The New York Times , например, указывала, что эксперты этой компании проводили эксперименты с воздействием социальных сетей на избирателей во время сенатской кампании в Алабаме, а используемая New Knowledge тактика «имитировала российскую».