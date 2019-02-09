Молодого жителя Техаса обвиняют в поддержке пакистанских террористов

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости . Восемнадцатилетний житель Техаса Майкл Кайл Сьюэлл обвиняется в поддержке пакистанской группировки «Лашкар-и-Таиба», которая признана террористической и запрещена как в США, так и в России, сообщило министерство юстиции США

Сьюэлл использовал социальные сети, чтобы привлечь на сторону террористов неназванное лицо. Подозреваемый убеждал собеседника уехать в Пакистан и заняться там терроризмом, заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

Ему предъявлены обвинения в поддержке террористической организации.