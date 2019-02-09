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Молодого жителя Техаса обвиняют в поддержке пакистанских террористов 

РИА Новости 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Техаса Майкл Кайл Сьюэлл обвиняется в поддержке пакистанской группировки «Лашкар-и-Таиба», которая признана террористической и запрещена как в США, так и в России, сообщило министерство юстиции США.
Сьюэлл использовал социальные сети, чтобы привлечь на сторону террористов неназванное лицо. Подозреваемый убеждал собеседника уехать в Пакистан и заняться там терроризмом, заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.
Ему предъявлены обвинения в поддержке террористической организации.
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