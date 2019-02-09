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Врачи 4 часа осматривали Трампа и вынесли свой вердикт 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп прошел плановое медицинское обследование, которое подтвердило, что он находится в добром здравии.
"На протяжении почти четырех часов 72-летнего хозяина Белого дома осматривали 11 специалистов", — рассказал личный врач президента США Шон Конли. По его словам, здоровье американского лидера очень хорошее.
"Не обнаружены паталогии, которые помешали бы Трампу исполнять обязанности главы государства", — подчеркнул Конли. Он добавил, что хозяин Белого дома не проходил никаких процедур, требующих наркоза или анестезии.
Трамп — самый пожилой президент США на момент вступления в должность. Он занял пост в 70 лет. На втором месте Рональд Рейган (69).
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