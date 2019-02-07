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США опасаются побега Мадуро в Россию или на Кубу 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
США предполагают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы после смены власти в стране уехать на Кубу или в Россию, передает РИА "Новости".
Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
"У него есть друзья на Кубе и в России. Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима", — сказал Абрамс.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной эвакуации президента Николаса Мадуро из Венесуэлы в связи с внутриполитическим кризисом.
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США , В мире , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , РИА Новости , Венесуэла , Куба
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