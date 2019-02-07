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США вводят визы для членов ассамблеи Венесуэлы 

News.ru + ещё 4 35 минут назад
Фото: Global look Press/AdMedia/CNP/Alex Edelman
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения для членов Конституционной ассамблеи Венесуэлы, а также аннулируют въездные документы, которые выдали ранее.
«Я бы хотел объявить, что мы вводим визовые ограничения и аннулируем визы членам нелегитимной Конституционной ассамблеи», — сказал представитель Госдепа во время брифинга.
23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. США, Великобритания, Франция, Испания, Германия и ряд других стран признали Гуайдо временным главой республики и потребовали проведения досрочных президентских выборов. С этой необходимостью согласна и часть населения страны.
Как писал News.ru, министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес заявил, что отставной полковник Освальдо Гарсия Паломо сознался в подготовке покушения на действующего президента Николаса Мадуро и рассказал о планах подготовки государственного переворота. Политик министр добавил, что экс-полковник активно пользовался поддержкой из Колумбии и США.
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Комментарии
США , В мире , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , Госдеп США , Венесуэла
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