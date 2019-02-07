США вводят визы для членов ассамблеи Венесуэлы

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые ограничения для членов Конституционной ассамблеи Венесуэлы, а также аннулируют въездные документы, которые выдали ранее.

«Я бы хотел объявить, что мы вводим визовые ограничения и аннулируем визы членам нелегитимной Конституционной ассамблеи», — сказал представитель Госдепа во время брифинга.

23 января глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. США, Великобритания, Франция, Испания, Германия и ряд других стран признали Гуайдо временным главой республики и потребовали проведения досрочных президентских выборов. С этой необходимостью согласна и часть населения страны.