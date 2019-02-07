Пентагон сравнил миграцию из Венесуэлы с Сирией

"Миграция из Венесуэлы идет по пути приближения к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на возможностях и ресурсах ее соседей", — заявил Фоллер.

Он также обвинил "генералов режима Мадуро" в коррупции и получении незаконных доходов от торговли нефтью и наркотиками.