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Пентагон сравнил миграцию из Венесуэлы с Сирией 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Миграция из Венесуэлы приближается по масштабу к миграции из Сирии, передает РИА "Новости" заявление командующего Южным командованием США адмирала Крэйга Фоллера.
"Миграция из Венесуэлы идет по пути приближения к масштабам сирийского кризиса с беженцами, что отражается на возможностях и ресурсах ее соседей", — заявил Фоллер.
Он также обвинил "генералов режима Мадуро" в коррупции и получении незаконных доходов от торговли нефтью и наркотиками.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ведут проработку сценариев по силовой смене власти в Венесуэле.
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США , В мире , Мария Захарова , МИД , Пентагон , РИА Новости , Венесуэла , Сирия
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