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«Думать — потом говорить»: CNN дал советы Трампу 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Заявления президента США Дональда Трампа часто предшествуют его политическим решениям, а иностранные лидеры зачастую видят первыми его сообщения в твиттере, отмечает американский телеканал CNN.
Влияние, которое оказывают слова Трампа, должно заставить американского лидера задумываться, прежде чем говорить, добавляет CNN. Однако его речь "О положении страны" во вторник, 5 февраля, доказала обратное, особенно во время обсуждения вопросов внешней политики.
Вместо предоставления четкой стратегии Трамп обратил внимания на внешние кризисы и описал "двойные стандарты" США в подходе к отношению с различными странами. Как поясняет телеканал, это указывает на отсутствие последовательного, аналитического подхода к вопросам внешней политики, которые имеют большое значение для американской национальной безопасности.
Если Трамп хочет завоевать доверие американского народа и заслужить доверие иностранных лидеров, ему следует серьезно подумать о последствиях приказов, которые он дает. Кроме того, президенту США необходимо необходимо сначала думать, прежде чем говорить о кризисах, которые соответствуют политической, а не национальной повестке дня.
Трампу необходимо начать последовательное общение, которое бы помогало эффективно влиять на поведение мировых лидеров, на помощь и поддержку которых рассчитывают США.
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США , В мире , Дональд Трамп , CNN
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