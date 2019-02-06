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США захотели усилить свою противоракетную оборону 

Lenta.ru + ещё 2 50 минут назад
Фото: Mark Wright/Missile Defense Agency via AP
США рассматривают возможность создания третьей базы ПРО на востоке страны. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, передает ТАСС.
Он уточнил, что решение по данному вопросу еще не принято, также не выбран город для размещения противоракет.
По утверждению агентства, разговоры о размещении в США третьего позиционного района ПРО на северо-востоке страны для якобы защиты от Ирана ведутся уже несколько лет. Ранее в американском военном ведомстве называли создание такой базы нецелесообразным.
28 января стало известно, что США планируют разместить на территории Японии новый стационарный наземный радар для защиты от удара межконтинентальных баллистических ракет. Защищаться предполагается от возможных атак по США со стороны Северной Кореи, Китая и России.
19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными соперниками Вашингтона названы Россия и Китай. В документе также отмечалось, что угрозу безопасности США представляют Иран и Северная Корея. Отдельно в нем говорилось и о планах усовершенствовать возможности системы противоракетной обороны.
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США , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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