Семья отбывающего в США заключение россиянина Виктора Бута отменила февральскую поездку в Соединённые Штаты из-за отсутствия виз, сообщает газета «Известия».
«Увы, Соединённые Штаты по-прежнему молчат. Не понимаю, почему возникли такие проблемы с получением визы. Еще в сентябре я передала американской стороне всю информацию, которую от меня запрашивали», — рассказала супруга россиянина Алла Бут.
По её словам, она с дочерью хочет поехать в США исключительно по семейным делам.
Теперь родственники россиянина планируют визит в июне.
Ранее МИД России потребовал от властей США выдать визы родственникам Бута.