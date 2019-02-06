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Семья Бута отменила февральскую поездку в США из-за отсутствия виз 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семья отбывающего в США заключение россиянина Виктора Бута отменила февральскую поездку в Соединённые Штаты из-за отсутствия виз, сообщает газета «Известия».
«Увы, Соединённые Штаты по-прежнему молчат. Не понимаю, почему возникли такие проблемы с получением визы. Еще в сентябре я передала американской стороне всю информацию, которую от меня запрашивали», — рассказала супруга россиянина Алла Бут.
По её словам, она с дочерью хочет поехать в США исключительно по семейным делам.
Теперь родственники россиянина планируют визит в июне.
Ранее МИД России потребовал от властей США выдать визы родственникам Бута.
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США , В мире , Виктор Бут , МИД , газета "Известия"
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