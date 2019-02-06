Семья Бута отменила февральскую поездку в США из-за отсутствия виз

«Увы, Соединённые Штаты по-прежнему молчат. Не понимаю, почему возникли такие проблемы с получением визы. Еще в сентябре я передала американской стороне всю информацию, которую от меня запрашивали», — рассказала супруга россиянина Алла Бут.

По её словам, она с дочерью хочет поехать в США исключительно по семейным делам.

Теперь родственники россиянина планируют визит в июне.