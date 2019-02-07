Турция лишится возможности получить Patriot при покупке С-400

В случае, если Турция не откажется от закупок российских систем ПВО С-400, то о поставках американских систем противоракетной обороны Patriot Анкара может забыть. Правительство США намерено уже в ближайшее время окончательно закрыть данный вопрос.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, на Капитолийском холме больше не намерены довольствоваться только лишь словесными угрозами.

«Мы не будем запрашивать разрешения Конгресса на то, чтобы сделать предложение Турции, мы не в состоянии приступить к продаже Patriot, если продажа C-400 будет продолжена», — сказал чиновник.

Он также добавил, что в правительстве Соединённых Штатов очень обеспокоены тем, что покупка Анкарой ракет C-400 поставит под угрозу участие Турции в программе истребителей F-35 и приведет к неизбежным санкциям, налагаемым законодательством CAATSA.

Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму $2,5 млрд еще в конце 2017 года. Американцам такая сделка не понравилась, и они стали предлагать Анкаре свою комплексы, которые стоят в три раза дороже.