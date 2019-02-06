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«Мерзкий сукин сын»: Трамп оскорбил и унизил демократов перед посланием к нации 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал некоторых демократов, в том числе с использованием нецензурной лексики, перед ежегодным выступлением с посланием к нации и призывом к объединению с демократами. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Перед второй речью Трампа в конгрессе "О положении страны" состоялась его встреча с телеведущими, во время которой он резко высказался о демократах.
В частности, бывшего вице-президента Джо Байдена он назвал "тупым", сенатора и лидера меньшинства демократов Чака Шумера — "мерзким сукиным сыном", также высмеял губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма после скандала с его выпускной расистской фотографией. По словам источников, Трамп добавил, что губернатор "задыхался как собака", оправдываясь во время пресс-конференции после скандала, из-за которого многие призвали его подать в отставку.
Белый дом не ответил на запрос прокомментировать выпады Трампа.
Отмечается, что Трамп также выразил надежду, что его соперником на президентских выборах в 2020 году будет именно Байден, потому что он "глупый".
"Байден никогда не был очень умным. Он был ужасным студентом. Его ляпы немыслимы. Когда я говорю что-то, что вы могли бы расценить как оплошность, это намеренно, это не ляп. Когда Байден говорит что-то глупое, это потому, что он глупый", — передает NYT слова Трампа.
А лидер демократического большинства Нэнси Пелоси, по словам президента США, вежлива с ним наедине, а после говорит о нем "ужасные вещи" на камеру.
Шумер, в свою очередь, "может быть мерзким сукиным сыном", сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Washington Post нашла около 30 ложных утверждений из послания Трампа.
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США , В мире , Чак Шумер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Washington Post , New York Times
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