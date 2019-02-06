«Мерзкий сукин сын»: Трамп оскорбил и унизил демократов перед посланием к нации

Перед второй речью Трампа в конгрессе "О положении страны" состоялась его встреча с телеведущими, во время которой он резко высказался о демократах.

В частности, бывшего вице-президента Джо Байдена он назвал "тупым", сенатора и лидера меньшинства демократов Чака Шумера — "мерзким сукиным сыном", также высмеял губернатора Вирджинии Ральфа Нортэма после скандала с его выпускной расистской фотографией. По словам источников, Трамп добавил, что губернатор "задыхался как собака", оправдываясь во время пресс-конференции после скандала, из-за которого многие призвали его подать в отставку.

Белый дом не ответил на запрос прокомментировать выпады Трампа.

Отмечается, что Трамп также выразил надежду, что его соперником на президентских выборах в 2020 году будет именно Байден, потому что он "глупый".

"Байден никогда не был очень умным. Он был ужасным студентом. Его ляпы немыслимы. Когда я говорю что-то, что вы могли бы расценить как оплошность, это намеренно, это не ляп. Когда Байден говорит что-то глупое, это потому, что он глупый", — передает NYT слова Трампа.

А лидер демократического большинства Нэнси Пелоси, по словам президента США, вежлива с ним наедине, а после говорит о нем "ужасные вещи" на камеру.

Шумер, в свою очередь, "может быть мерзким сукиным сыном", сказал Трамп.