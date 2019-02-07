Заснувший во время речи Трампа его 11-летний однофамилец проснулся знаменитым

Фотография спящего мальчика облетела интернет.

Камеры засняли задремавшего мальчика как раз в тот момент, когда американский президент пытался доказать необходимость строительства стены между США и Мексикой и объявил нелегальную иммиграцию "неотложным национальным кризисом".

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на спящего Трампа во время речи президента Трампа.

Комментаторы писали: "Джошуа Трамп, добро пожаловать в сопротивление!", "Джошуа Трамп — это тот Трамп, за которым я бы пошел", "Джошуа Трамп — единственный хороший Трамп".

Ранее сообщалось, что Джошуа, школьник из штата Делавэр, был приглашен на президентское мероприятие, потому что подвергался травле одноклассников из-за своей фамилии. В администрации Трампа прослышали об этом и пригласили Джошуа в Белый дом.