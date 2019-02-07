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Заснувший во время речи Трампа его 11-летний однофамилец проснулся знаменитым 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: кадр из видео
Джошуа Трамп, 11-летний однофамилец президента США Дональда Трампа, уснул во время торжественного выступления главы государства перед rонгрессом и проснулся знаменитым, сообщает The Guardian.
Фотография спящего мальчика облетела интернет.
Камеры засняли задремавшего мальчика как раз в тот момент, когда американский президент пытался доказать необходимость строительства стены между США и Мексикой и объявил нелегальную иммиграцию "неотложным национальным кризисом".
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на спящего Трампа во время речи президента Трампа.
Комментаторы писали: "Джошуа Трамп, добро пожаловать в сопротивление!", "Джошуа Трамп — это тот Трамп, за которым я бы пошел", "Джошуа Трамп — единственный хороший Трамп".
Ранее сообщалось, что Джошуа, школьник из штата Делавэр, был приглашен на президентское мероприятие, потому что подвергался травле одноклассников из-за своей фамилии. В администрации Трампа прослышали об этом и пригласили Джошуа в Белый дом.
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Комментарии
США , В мире , Дональд Трамп , The Guardian
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