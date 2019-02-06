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Трамп заявил, что США создают новейшую систему ПРО 

ТАСС + ещё 5 33 минуты назад
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
"В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США", — констатировал Трамп.
Он напомнил, что в 2018 году бюджет Пентагона составил около 700 млрд долларов, а в текущем — около 716 млрд долларов.
"В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", — отметил Трамп, заверив, что его администрация "никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов".
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США , Армия , Войска , Дональд Трамп , Пентагон , Конгресс США
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