Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
"В течение последних двух лет мы начали полномасштабное восстановление вооруженных сил США", — констатировал Трамп.
Он напомнил, что в 2018 году бюджет Пентагона составил около 700 млрд долларов, а в текущем — около 716 млрд долларов.
"В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны", — отметил Трамп, заверив, что его администрация "никогда не будет извиняться за отстаивание американских интересов".