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Politico: более половины американцев проголосовали бы против Трампа на выборах 2020 года 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Более половины граждан США с уверенностью заявляют о том, что проголосовали бы против действующего президента Дональда Трампа на следующих выборах в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные социологического опроса, проведенного совместно газетой Politico и компанией Morning Consult.
Согласно результатам этого исследования, подготовленного в преддверии выступления Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", 52% опрошенных не сомневаются в том, что проголосовали бы за другого кандидата, а не за действующего президента. Еще 6% сказали, что, возможно, проголосовали бы против Трампа. При этом с уверенностью поддержали бы нынешнего американского лидера только 26% американцев, еще 10%, вероятно, проголосовали бы за него.
Кроме того, 56% опрошенных заявили, что не одобряют работу Трампа на его посту, в том числе 44% — решительно не одобряют. Противоположной точки зрения придерживается 41%, из них решительно поддерживают нынешнего лидера лишь 23%.
В исследовании, проведенном 1-2 февраля, приняли участие 1,933 тыс. американцев, зарегистрированных в качестве избирателей. Погрешность не превышает 2 процентных пункта.
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Комментарии1
США , В мире , Дональд Трамп , Конгресс США
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