Politico: более половины американцев проголосовали бы против Трампа на выборах 2020 года

Более половины граждан США с уверенностью заявляют о том, что проголосовали бы против действующего президента Дональда Трампа на следующих выборах в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные социологического опроса, проведенного совместно газетой Politico и компанией Morning Consult.

Согласно результатам этого исследования, подготовленного в преддверии выступления Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", 52% опрошенных не сомневаются в том, что проголосовали бы за другого кандидата, а не за действующего президента. Еще 6% сказали, что, возможно, проголосовали бы против Трампа. При этом с уверенностью поддержали бы нынешнего американского лидера только 26% американцев, еще 10%, вероятно, проголосовали бы за него.

Кроме того, 56% опрошенных заявили, что не одобряют работу Трампа на его посту, в том числе 44% — решительно не одобряют. Противоположной точки зрения придерживается 41%, из них решительно поддерживают нынешнего лидера лишь 23%.

В исследовании, проведенном 1-2 февраля, приняли участие 1,933 тыс. американцев, зарегистрированных в качестве избирателей. Погрешность не превышает 2 процентных пункта.